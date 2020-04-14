Serkan Altunorak: "Bankaya gidiyorum, umarım yanlış anlaşılmam!"

Corona virüs tedbirleri kapsamında ev karantinası devam ederken, ihtiyaçları dolayısıyla dışarıya çıkmak zorunda kalanlar da dikkatli bir şekilde giyinmeye özen gösteriyor. İşte bu isimlerden biri olan Serkan Altunorak ise dışarı çıktığı anı takipçileriyle paylaştı.Bankaya giden Altunorak, çektiği selfie üzerinden kovboy filmlerindeki banka soyguncularına göndermede bulunarak şunları yazdı:“Bankaya gidiyorum, umarım yanlış anlaşılmam”(Kaynak: milliyet.com.tr)