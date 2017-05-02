Serkan Çağrı, Cizreli Mehmet Ali'ye rakip!

Ünlü klarnetçi Serkan Çağrı, Cizreli Mehmet Ali'ye rakip oldu.

Magazin - 02 Mayıs 2017 17:45
Sosyal medyayı sallayan videoya rakip çıktı.

Cizreli Mehmet Ali'nin, İngiliz şarkıcı Anne Marie ile 'Rockabye' şarkısına 'Smule' adlı program üzerinde düet yapması olay olmuştu. Hatta bu düetin bir devamı daha gelmişti.

Şimdi de ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Anne Marie'nin 'Rockabye' şarkısına klarnetiyle eşlik etti..

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