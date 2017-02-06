Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel artık aşklarını saklamıyor!

Magazin - 06 Şubat 2017 16:04

Özge Gürel'in doğum günü partisinde samimi pozlar veren aşıklar hayranlarını sevindirdi. Doğum günü partisine oyuncu Berk Cankat, menajer Meltem Aras, yönetmen Mustafa Uğur Yağcıoğlu, oyuncu Fatma Toptaş ve sosyal medya fenomeni Bunick10harf'in yanı sıra çok sayıda ünlü ve ikilinin aileleri de katıldı. Sabaha kadar süren eğlencenin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: