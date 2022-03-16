Serkan Çayoğlu’ndan flaş karar! Kadrodan ayrıldı!

Serkan Çayoğlu geçen haftalarda Dağ ve Börü projelerinin yaratıcısı Alper Çağlar’la el sıkışmış ve başarılı yönetmenin Göktürk serisinin ilk filmi “İlk Göktürk” için el sıkışmıştı.Çayoğlu filmde Aytaç Şaşmaz’la abi kardeş rolünü oynamaya hazırlanıyordu. Sevilen oyuncu filmin hazırlık çalışmalarına başladı. Ancak filmin çekim takviminin 6 ay sürecek olması işleri değiştirdi.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu yaz sonu Özge Gürel’le evlenecek olan yakışıklı oyuncu çekimlerin 6 aydan erken bitemeyeceğini öğrenince Alper Çağlar’la karşılıklı konuşup affını istedi.