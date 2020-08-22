Serkan Çayoğlu'nun yeni dizi heyecanı!

Kanal D’de ekrana gelecek ve başrolünü Melisa Aslı Pamuk’la paylaştığı ‘Yeni Hayat’ta rol alacak Serkan Çayoğlu önceki gün kameralara yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, yeni dizisi için heyecanlı olduğunu söyledi. Çayoğlu, “Çekimleri çok güzel gidiyor. Bu süreçte dizi stoğumuzu artırdık. İki hafta sonra da seyirci karşısında olacağız” ifadelerini kullandı.