Serkan Uçar'dan Ece Erken'e şaşırtan teklif
Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
Serkan Uçar hakkında çıkan iddiaları net bir dille yalanladı.Magazin - 07 Şubat 2017 12:25
Serkan Uçar'ın eski eşi Ece Erken’e, “Babalık hissetmediğim için ödemek istemiyorum” diyerek nafakadan vazgeçmesi karşılığında oğluna kendi soyadını vermesini teklif ettiği iddia edilmişti. bu sabah Renkli Sayfalar programına telefonla bağlana Serkan Uçar iddiaları net bir dille yalanladı. Uçar, "Ece oğlumun soyadını benden asla alamaz" dedi.
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