Serkan Uçar'dan Ece Erken'e şaşırtan teklif

Serkan Uçar, eski eşi Ece Erken’e, “Babalık hissetmediğim için ödemek istemiyorum” diyerek nafakadan vazgeçmesi karşılığında oğluna kendi soyadını vermesini teklif etti

Magazin - 07 Şubat 2017 05:51

OĞLUNU YAKLAŞIK BEŞ AYDIR GÖRMEMİŞ



Ece Erken ile Serkan Uçar, 2015’te bir yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Anlaşma gereği oğulları Eymen’in velayeti annede kalmış, Uçar sadece nafaka ödemekle yükümlü kılınmıştı.



Ünlü galericinin 10 ay boyunca nafakayı ödememesi üzerine yeniden anlaşma yapılarak nafaka aylık 1000 dolara düşürüldü. Uçar, kendi isteğiyle 5 aydır hiç görmediği oğluna nafakayı yine geciktirdi.



SERKAN UÇAR: BABALIK HİSSETMİYORUM



Erken’in icra takibi başlatması üzerine Uçar, iki aylık nafakayı hemen yatırdı. Ünlü sunucunun avukatı Gülden Göymen, bu süreçte genç işadamından ilginç bir teklif aldıklarını açıkladı. Uçar’ın, “Ben babalık hissetmediğim için nafaka ödemek istemiyorum.



Nafaka isteğinden vazgeç, Eymen’e kendi soyadını ver” çıkışı karşısında önce şaşıran ancak sonra teklife sıcak bakan Erken, eski eşinin dava açmasını bekliyor.



Kaynak: haberturk.com

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