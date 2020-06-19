Sermiyan Midyat: "Herkes bana 'hanzo' diyor!"

Sermiyan Midyat sevgilisini darp etti mi? İlk kez konuştu!

Sinan Akçıl ile Sermiyan Midyat arasında gerilim büyüyor!

Oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar’ın kendisini darp ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu Sermiyan Midyat önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Ünlü oyuncu magazin muhabirlerine dert yandı ve şöyle konuştu:“Uzun süredir bir dedikoduya tutunarak hakkımda linç kampanyası başlatıldı. Dostlarım, gerçekler iyidir ve geceleri rahat uyutur. Herhangi bir kadına şiddet uyguladığıma dair kanıt getirsinler; ben de ‘20 yıllık kariyerimi boşa harcamışım’ derim. Şu çok ağrıma gidiyor... ‘Hükümet Kadını’ gibi kadınlar konusunda önemli bir işe imza attım, gördüğüm muameleye bakın. Bu haberler çıktığından beri annem bana dua ediyor ve üzülüyor. Ona televizyon seyretmeyi yasakladım. Çünkü herkes bana orada ‘Hanzo’ diyor.”