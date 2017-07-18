Serpil Doğulu, kızı Canan Doğulu ve damadı Emre Özdemir’le Bodrum’da tatil yapıyor.
Doğulu, önceki gün Türkbükü’nde bir otelde görüntülendi. Torunuyla ilgilenen Doğulu, muhabirlerle de sohbet etti.
Gelini Beren Saat’le aralarının açık olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Serpil Doğulu, “Beren çok şeker biri, ne kadar iyi olduğunu bilemezsiniz, ayrıca çok da iyi bir gelin. Aramızda asla öyle sorunlar yok” dedi.
Serpil Doğulu, “Beren Hanım bebek sahibi olacak mı” sorusuna ise, “İnşallah o iyi haberi bekliyoruz” diye yanıt verdi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Serpil Doğulu: Beren çok iyi gelin
Gelini Beren Saat’le aralarının açık olduğu iddia edilen Serpil Doğulu, konuyla ilgili olarak konuştu. Serpil Doğulu, iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.Magazin - 19 Temmuz 2017 06:00
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