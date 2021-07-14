Önceki gün Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaştığı Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş bir videosu gündem olan Kadir Doğulu, konu hakkında ilk kez konuştu. Doğulu, "Eşinizin tepkisi ne oldu" sorusuna şu yanıtı verdi: “Neslihan evde… Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda..."
İşte o görüntüler:
NESLİHAN ATAGÜL'DEN DE İMALI BİR PAYLAŞIM GELDİ!
Neslihan Atagül de Instagram hesabından oldukça imalı bir paylaşımda bulundu. Bir fotoğrafını sayfasına yükleyen güzel oyuncu altına "Durun! Biraz güleceğim” diye yazdı.
İşte o kare:
Serra Arıtürk ile görüntüleri gündem olan Kadir Doğulu sessizliğini bozdu
Kanal D'de yayınlanan 'Aşkın Tarifi' dizisinde başrolleri paylaşan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün birlikte şarkı söylerken çekilen videoları sosyal medyada bir hayli konuşulmuştu. Rol arkadaşıyla bir ödül törenine katılan Doğulu, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.
14.07.2021 17:30 Magazin