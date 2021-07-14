Serra Arıtürk ile görüntüleri gündem olan Kadir Doğulu sessizliğini bozdu

Önceki gün Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaştığı Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş bir videosu gündem olan Kadir Doğulu, konu hakkında ilk kez konuştu. Doğulu, "Eşinizin tepkisi ne oldu" sorusuna şu yanıtı verdi: “Neslihan evde… Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda..."Neslihan Atagül de Instagram hesabından oldukça imalı bir paylaşımda bulundu. Bir fotoğrafını sayfasına yükleyen güzel oyuncu altına "Durun! Biraz güleceğim” diye yazdı.