Sertab Erener görüntülendiğini fark etti, panik yaşadı

Önceki gün güneşli havayı fırsat bilip yürüyüş yapmaya çıkan Sertab Erener, görüntülendiğini fark edince panil yaşadı.

Magazin - 04 Mayıs 2017 20:00
Sertab Erener görüntülendiğini fark etti, panik yaşadı
Ünlü şarkıcı Sertab Erener, önceki gün Maçka Parkı’nda görüntülendi.

Güneşli havayı fırsat bilip yürüyüş yapmaya çıkan Sertab Erener, görüntülendiğini fark edince temposunu artırdı.

Sertab Erener, koşar adım uzaklaştı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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