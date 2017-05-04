Ünlü şarkıcı Sertab Erener, önceki gün Maçka Parkı’nda görüntülendi.
Güneşli havayı fırsat bilip yürüyüş yapmaya çıkan Sertab Erener, görüntülendiğini fark edince temposunu artırdı.
Sertab Erener, koşar adım uzaklaştı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Sertab Erener görüntülendiğini fark etti, panik yaşadı
Önceki gün güneşli havayı fırsat bilip yürüyüş yapmaya çıkan Sertab Erener, görüntülendiğini fark edince panil yaşadı.Magazin - 04 Mayıs 2017 20:00
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