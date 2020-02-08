Sertab Erener'den müjdeli haber geldi!

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, geçtiğimiz gün Bostancı'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Ünlü şarkıcı, verdiği 5 yıllık aranın ardından 12 şarkıdan oluşacak bir albüm çıkaracağını ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi. Erener, aynı zamanda da Youtube kanalında ‘Keşke ben söyleseydim’ başlığıyla açtığı bölümde yaptığı coverları yayınlayacağını dile getirdi.