Ünlü şarkıcı Sertab Erener çıktığı Çeşme tatilinden paylaşımlarına devam ediyor.
Sertab Erener'in (52) önceki gün paylaştığı bikinili fotoğrafta boynundaki ve göğsündeki kırışıklıklar dikkat çekmişti. Sosyal medyadaki eleştirilerden etkilenen Erener, bugün paylaştığı fotoğrafla adeta eleştirilere yanıt verdi. Erener aynı açıdan çekildiği bu pozunu paylaşıp altına 'bugün son deniz sefası Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'ndayız akşam' mesajını yazdı.
Erener'in bir önceki pozuna göre daha daha fit olması takipçileri tarafından 'photoshop mu yaptırdı?' yorumlarına neden oldu.
Sertab Erener'in paylaşımı tartışma konusu oldu!
Önceki gün paylaştığı bikinili fotoğrafta boynundaki ve göğsündeki kırışıklıklar dikkat çeken Sertab Erener'in son paylaşımı tartışma konusu oldu!Magazin - 14 Temmuz 2017 19:00
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