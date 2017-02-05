Servis minibüsü metrobüse çarptı

Yaşam - 05 Şubat 2017 09:49

İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA)Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşan servis minibüsü, metrobüs yolundaki metrobüse çarpıp tekrar kendi yoluna savruldu. Olayda çoğu metrobüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kontrollü olarak sürdü.. Hasar oluşan metrobüs ve minibüs kaza yerinden kaldırıldı. Seferler normal olarak yapılıyor.Kaynak:DHA