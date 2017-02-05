Servis minibüsü metrobüse çarptı

Küçükçekmece'de özel bir firmaya ait servis aracı, metrobüs durağında seyir halinde olan metrobüse çarptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, trafik çift şeritli kapatıldı.

Yaşam - 05 Şubat 2017 09:49
Servis minibüsü metrobüse çarptı
İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA)

Küçükçekmece'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşan servis minibüsü, metrobüs yolundaki metrobüse çarpıp tekrar kendi yoluna savruldu. Olayda çoğu metrobüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kontrollü olarak sürdü.. Hasar oluşan metrobüs ve minibüs kaza yerinden kaldırıldı. Seferler normal olarak yapılıyor.



Kaynak:DHA
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