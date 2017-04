Ses getiren soundtrack yayınlandı

Müzik - 14 Ocak 2017 09:00

Fifty Shades of Grey - Grinin Elli Tonu vizyona girdiği ilk günden itibaren gündeme damgasını vurmuştu. Çok konuşulan sahneleri ve konusu kadar filmin dikkat çeken b,ir diğer ayrıntısı ise müzikleriydi. Devam niteliği taşıyan Fifty Shades Darker - Karanlığın Elli Tonu için hazırlanan soundtrack albümü yayınlandı.1. I Don’t Wanna Live Forever – ZAYN | Taylor Swift2. Not Afraid Anymore – Halsey3. Pray – JRY (feat. Rooty)4. Lies in the Dark – Tove Lo5. No Running From Me – Toulouse6. One Woman Man – John Legend7. Code Blue – The-Dream8. Bom Bidi Bom – Nick Jonas & Nicki Minaj9. Helium – Sia10. Cruise – Kygo (feat. Andrew Jackson)11. The Scientist – Corrine Bailey Rae12. They Can’t Take That Away From Me – Jose James13. Birthday – JP Cooper14. I Need a Good One – The Avener (feat. Mark Asari)15. Empty Pack Of Cigarettes – Joseph Angel16. What Would It Take – Anderson East17. What Is Love? – Frances18. On His Knees – Danny Elfman19. Making It Real – Danny Elfman