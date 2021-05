Ses kayıtları ortaya çıkmıştı... Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan sessizliğini bozdu

Şiddet gördüğünü iddia eden Feyza Aktan ve oğlunu görmesi gerektiği zamanlarda göremediğini öne süren Özcan Deniz davalık oldu. İkili arasında sular durulmazken Feyza Aktan'ın bir arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı. Aktan, ses kaydının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sessizliğini bozdu.Naz isimli bakıcı, 'Söylemezsem Olmaz' programında Aktan hakkında; "Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu. Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu" ifadelerini kullandı.Feyza Aktan'ın kendisine şiddet uyguladığı da iddia eden Naz, sözlerine; "Babasına dede dedirtip kaydetmiş ve Özcan Deniz aradığında, 'Bak deden arıyor' diyerek telefonu Kuzey'e veriyordu. Kuzey de yeni konuşmaya başladığında 'dede' diyordu. Bir gün Özcan Deniz eve geldi. Kuzey'i gezdirdi. Sonra hep 'dede dede' dedi. Özcan Deniz de şaşırdı. Ben bir şey demedim" şeklinde devam etti.Bakıcının açıklamalarının ardından 'Söylemez Olmaz' programında Aktan'ın yakın arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Konuşma sırasında sinkaflı küfürler kullandığı duyulan Aktan sosyal medya hesabında açıklama yayınladı.Aktan açıklamasında; "Oğlumla babasını beklerken onu kapıda oyalamak için eğlendirdiğim bir an... Görüntü uzun ve sonunda babasının gelip oğlunu aldığı bir kayıt... Yaşama alanımın dört bir yanına yerleştirdiği kameralardan bulabildiği "kötü anne" gibi trajedik bir durum yaratmasına ben alışığım. Yine görüş günü dışında göndermemin bedelini ağır ödediğim bir an" ifadelerini kullandı.Genç kadın, sözlerine; "Verdiğim röportaj uzun süredir uğradığım iftiralara belgeleriyle yanıt verdim ama kimse dönüp 'Bu kıza neden iftira attınız diye sormadı. Bu süreç içinde 'neden öfkeli davrandınız?' diye bana hesap soruldu" diye devam etti."Uygulanan bu orantısız güç karşısında verdiğim tepkiler, herkes gibi insan olmanın doğasında yatan duyguların sonucu. Aksini beklemek, takım elbiseyle yatağa girmek gibi..."Bakıcının iddialarına da cevap veren Aktan, "Oğlumun uyku düzeniyle ilgili kurduğum bir sistem var. Öğleden sonra geç yatarsa gece uykusu kaliteli olmuyor. Böyle durumlarda onu oyalamak için genelde dikkatinin dağılacağı faaliyetler buluyorum. (Arkadaşlarına göndermek, bahçede oyalamak vs. ) Ahh bunu da açıklıyorum ya..." dedi.Son karede de isyan eden Feyza Aktan, "Yorgunum, yetişemiyorum... Hızınıza, gücünüze, manipülasyonlara ve bu kirli dövüşe... Para, güç, medya bütün bu cephane karşısında kendimi kollamam mümkün değil. Oğlum, kimsenin magazin malzemesi değil! Bunu servis eden, yayınlayan herkese hukuki süreci başlatıyorum" notunu paylaştı.