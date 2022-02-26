Sessiz aşıklar: Miray Daner-Oğulcan Engin

Furkan Andıç ile Miray Daner’li Kara Tahta’ya bomba isim

Oğulcan Engin-Miray Daner çiftinden aşk pozu…

Oğulcan Engin (31) ile oyuncu Miray Daner (23), önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan 'Yaza evlenecekler' şeklindeki iddiayı yalanlayan Miray Daner ile işletmeci sevgilisi Oğulcan Engin, mekandan el ele çıktı.Basın mensuplarının sorularına cevap vermemeyi tercih eden ünlü çift, “Acelemiz var kusura bakmayın” diyerek, kendilerini bekleyen araçlarına bindiler.