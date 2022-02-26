Sessiz aşıklar: Miray Daner-Oğulcan Engin

Magazin dünyasında gözde çiftlerinden olan Oğulcan Engin (31) ile oyuncu Miray Daner (23), önceki akşam Etiler'de bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Çiftin ağzını her zamanki gibi bıçak açmadı.

26.02.2022 16:37 Magazin

Sessiz aşıklar: Miray Daner-Oğulcan Engin Oğulcan Engin (31) ile oyuncu Miray Daner (23), önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan 'Yaza evlenecekler' şeklindeki iddiayı yalanlayan Miray Daner ile işletmeci sevgilisi Oğulcan Engin, mekandan el ele çıktı.

Furkan Andıç ile Miray Daner’li Kara Tahta’ya bomba isim

Furkan Andıç ile Miray Daner’li Kara Tahta’ya bomba isim



"ACELEMİZ VAR"

Basın mensuplarının sorularına cevap vermemeyi tercih eden ünlü çift, “Acelemiz var kusura bakmayın” diyerek, kendilerini bekleyen araçlarına bindiler.

Oğulcan Engin-Miray Daner çiftinden aşk pozu…

Oğulcan Engin-Miray Daner çiftinden aşk pozu…
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: