Sette olay! Deniz Çakır karavana el koydu!

Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ’un başrollerini paylaştığı Masumiyet dizisi yakında yayına girecek. Fakat dizi daha başlamadan sette yaşanan bir kavgayla gündeme geldi.Pandemi nedeniyle yaşanan yoğunluk sebebiyle set ekibi büyük ve lüks karavanlar bulmakta zorlandı. İddiaya göre Deniz Çakır da kendi için tutulan karavanı beğenmedi ve set ekibinden daha büyük ve lüks bir karavan istedi.Fakat set çalışanları Deniz Çakır'ın istediği gibi bir karavan bulamadı. Bu durumdan rahatsız olan Çakır, daha büyük olduğu gerekçesiyle rol arkadaşları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın birlikte kullandığı karavana el koydu. Sete geldiklerinde Çakır’ın kendi karavanlarına geçtiğini gören oyuncular, yapım şirketinden bu durumun düzeltilmesini talep etti.Yapım şirketinin tüm çabalarına rağmen Deniz Çakır karavanı boşaltmadı. Daha küçük karavana geçmek zorunda kalan Tütüncü ve Alişan’ın tepkisine oyuncunun sessiz kaldığı iddia edildi. Çakır’ın dizi setinin başlangıcından beri sorunlar yaşadığı ve partneri İlayda Alişan’a kötü davrandığı da öne sürüldü. Çakır’ın daha önce benzer sorunlar yüzünden “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinin 3’üncü sezonundan çıkarıldığı iddia edilmişti.