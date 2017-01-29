Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!

"Muhteşem Yüzyıl Kösem” setinde çıkan tartışmanın büyümesini Nurgül Yeşilçay önledi.

Dizi - 29 Ocak 2017 11:50
Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!
Cuma akşamları Fox TV ekranlarında yayınlanan "Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisinin setinde gerginlik yaşandı. Dizinin 4. Murad’ı Metin Akdülger rol arkadaşlarından biriyle tartıştı. Sesler giderek yükselirken, olayın büyümesini Yeşilçay engelledi. Ünlü oyuncu, “İşinize bakın, çalışmaya devam edin” diyerek iki tarafı birbirinden uzaklaştırdı.

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