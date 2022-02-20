Setten stüdyoya

Bugüne kadar rol aldığı tiyatro oyunları ve sinema filmlerindeki başarısıyla isminden sıkça söz ettiren Arka Sokaklar’ın Dilber’i Ecem Koyunlu, setteki başarasını müzik dünyasına da taşımaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde ilk çalışması ‘On Sekizden’ piyasaya süren güzel sanatçı, müzik alanında da hedefi 12’den vuracağını söylüyor.Dijital platformlardaki yerini alan klibi tıklanma rekoru kıran Koyunlu,’Üniversite mezunuyum. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nden ve Meltem Cumbul’dan eğitim aldım. Şuanda GMR Akademi’den ileri düzey oyunculuk eğitimim devam ediyor . Müziğe olan tutkum 14 yaşında başladı. Oyunculuğumu, şarkıcılıkla taçlandırmak istedim. Başarıyı yakalayacağıma inanıyorum’diyor.