Sevcan Orhan'dan jet klip

Autoplato'da yaklaşık yirmi beş kişilik bir ekip eşliğinde gerçekleştirilen çekimlerde kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte ayna karşısında hünerlerini sergileyen başarılı sanatçı, kariyerinin en hızlı çekimine imza attı. Bir saatten kısa bir sürede tamamlanan klip çekimininin ardından seti ziyaret eden basın mensuplarıyla kısa birde röportaj yapan Sevcan Orhan; ''Set biz gelmeden önce platoda görevli arkadaşlar tarafından iki gün boyunca uzmanların öngördüğü şekilde dezefekte edildi. Bizde elimizden geldiğince hızlı olmaya çalıştık. Aslında çekimleri ertelemek dahil bir çok seçenek üzerinde uzun uzun düşündük ancak evine ekmek götürmek zorunda olan arkadaşlarımızıda düşünmek zorundaydık. Bu yüzden yönetmenimiz ve ben başta olmak üzere hepimiz elimizi çabuk tutmaya çalıştık. Umarım kısa zamanda bu süreçleride atlatırız.'' ifadelerini kullandı.Röportajın ardından tüm sete özverilerinden ötürü teşekür eden başarılı sanatçı bugün tüm dijital platformlarda yayınlanacak yeni klibini hep birlikte yaşayacağımız güzel ve mutlu günlere adadığını dile getirdi.