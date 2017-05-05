Sevda Demirel: Armut gibiydim silikon taktırdım

Magazin - 05 Mayıs 2017 09:59

Sevda Demirel önceki gün kalp krizi geçiren köpeği Şila'yı veterinere kontrole götürürken görüntülendi. Ayaküstü magazin muhabirleriyle sohbet eden Demirel köpeği için , "Ben onsuz yaşayamam, çok zor günler geçirdiği köpeğim. O benim evladım her şeyim. Onun sağlığı benim için çok önemli" dedi.16 yıl önce taktırdığı silikonlarını geçtiğimiz günlerde çıkarttığının hatırlatılması üzerine Demirel, "Evet yüzümde ve dudaklarımda hiçbir dolgu maddesi yok. Sadece göğüs silikonlarımı tekrar taktırdım, çünkü armut gibi dümdüz bir vücudum olmuştu. Aynaya bakınca çok mutsuz hissettiğim için göğüslerime tekrar silikon taktırdım" şeklinde konuştu.