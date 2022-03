Sevda Erginci: Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz!

Temmuz 2021'de "Sevda Erginci, evlilik hazırlığı yaptığı, üç yıllık sevgilisi ve meslektaşı Yılmaz Kunt’un ihanetiyle hayatının şokunu yaşadı" şeklindeki haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü..Avukat Seray Öztürk, Kunt’tan geldiğini iddia ettiği mesajlaşları Instagram'da yayınlamıştı. Öztürk, “Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Yaptığına ne denir? Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun?” mesajını paylaşmıştı.İlerleyen saatlerde Seray Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, hack’lendiğini belirtmişti. Özel mesajların hacker’lar tarafından ifşa edildiğini savunan avukat, yasal yollara başvuracağını ifade etmişti. Çıkan ifşa haberlerinin ardından uzun süredir aşk yaşayan Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci, sosyal medyada takipleşmeyi bırakmış ve ilişkilerine nokta koymuştu.Ünlü çiftin ayrılığı sadece iki ay sürmüştü. Muğla Akyaka'da bir restoranda yemek yerken görüntülenen oyunculara, İsmail Ege Şaşmaz ve eşi Hande Ünal'ın da eşlik ettiği öğrenilmişti.Sevda Erginci, geçtiğimiz gün Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Tiyatro oyunlarında sahne aldığını söyleyen Erginci “Dizi projelerini okuyoruz, bir yandan tiyatroya devam ediyorum. Yaz aylarında bir dizi projesi olabileceğini düşünüyorum" dedi.Sevgilisi Yılmaz Kunt ile barışarak ilişkilerine devam etme kararı aldıkları bilinen oyuncu, "Ayrılık sosyal medyada yansıtıldığı gibi değildi. Böyle haberler çıkacağını biliyordum ama çok özel bir mesele olduğu için çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu an için her şey yolunda, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.Muhabirlerin “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna 28 yaşındaki güzel, “Şu an için öyle bir durum yok. Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz şu an, zaten birlikte yaşıyoruz. Ailelerimizin de öyle evlenin baskısı yok, onun için şu an çok mutluyuz" yanıtını verdi.