Sevenler Jival ile aşka geliyor

Yılın en romantik günü 14 Şubat'ta Jival, sevenlerin duygularına, aşkla tasarlanan pırlanta tektaş ve beştaş yüzükle tercüman oluyor. Siz de aşka gelip romantizmin ışığını yansıtan pırlantanın cazibesine kapılacaksınız...

Kadın-Moda - 19 Ocak 2017 17:26
Sevenler Jival ile aşka geliyor
Aşkların, sevgilerin dile geldiği Sevgililer Günü'nde hediye seçiminin de önemi büyük. Bu özel günün anlamına yakışır hediyeniz, zarafetiyle sevdiğinizin ruhunu okşarken, hissettiğiniz duyguları da yansıtabilmeli. Sevenlere 'Aşka Gel' sloganıyla seslenen Jival, bu romantik çağrıya göz alıcı pırlantanın ihtişamıyla çekicilik katıyor.


Klasik mücevher tutkunlarının vazgeçilmezi pırlanta, bu kez sevenlerin aşklarına tanıklık edecek... Jival ile sevdiğinize ayrıcalıklı bir hediye vermenin mutluluğunu siz de yaşayın!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: jival

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

KADIN-MODA HABERLERİ

  • Kayak tarzını seç!
  • Ünlülerin düğün makyajı
  • 2017 kadifenin yılı olacak!
  • Balıkçı yakanızı kombinleyin!
  • Stil sahibi olun!
  • Uyumlu kombin!
  • Altın Küre'nin şıkları..
  • Babetlerin zararı!
  • 2017'de geride kalan trendler
  • Yüzünüz küçük görünsün!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "Asena Atalay'a: Dua etsin, kapı önüne koyulmadı"
  • 'Kiralık Aşk'ta gözyaşlarıyla veda
  • Sürpriz aşk 1 ay önce başlamış!
  • Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı
  • Murat Boz'un sabah sporu!
Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!

EN POPÜLER HABERLER

  • Cesur ve Sühan daha çok yakınlaşıyor
  • Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın mutluluğu
  • Hadise'den itiraf: O Ses Türkiye'de şampiyon olursam...
  • Cem Yılmaz'ın yüzü asık!
  • Tümer Metin ve Gamze Topuz aşka geldi!
  • Acun Ilıcalı'nın 'Survivor' hazırlığı!
  • Demet Akalın: Hülya Avşar'ı yeniden yaratacağım
  • "Asena Atalay'a: Dua etsin, kapı önüne koyulmadı"
Cesur ve Sühan daha çok yakınlaşıyor