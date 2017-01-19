Sevenler Jival ile aşka geliyor

Kadın-Moda - 19 Ocak 2017 17:26

Aşkların, sevgilerin dile geldiği Sevgililer Günü'nde hediye seçiminin de önemi büyük. Bu özel günün anlamına yakışır hediyeniz, zarafetiyle sevdiğinizin ruhunu okşarken, hissettiğiniz duyguları da yansıtabilmeli. Sevenlere 'Aşka Gel' sloganıyla seslenen Jival, bu romantik çağrıya göz alıcı pırlantanın ihtişamıyla çekicilik katıyor.Klasik mücevher tutkunlarının vazgeçilmezi pırlanta, bu kez sevenlerin aşklarına tanıklık edecek... Jival ile sevdiğinize ayrıcalıklı bir hediye vermenin mutluluğunu siz de yaşayın!