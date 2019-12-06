Sevgili Geçmiş dizisi ile ilgili flaş karar!

Başrollerini Ece Uslu, Emre Kınay, Melis Sezen, Sevda Erginci ve Seçkin Özdemir gibi ünlü isimlerin paylaştığı Sevgili Geçmiş dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. Dizinin 8. bölümüyle birlikte ekrana veda edeceği öğrenildi.Bir mektupla hayatları değişen kız kardeşlerin hikayesini anlatan Sevgili Geçmiş'in önce senaristi, daha sonra yönetmeni değişmişti.