Sevgililer en özel günde Meos’da buluşacak…

Sevgililer Gününde, sevgilinize kendisini özel hissettirmek için aradığınız romantik akşam yemeği Aqua Florya’da yer alan Meos Balık’ta. Meos Balık, 14 Şubat Cuma gecesi “Sevgililer” için özel bir müzik programı sunuyor.Yılbaşı gecesi Meos müdavimlerini şarklılarıyla coşturan Tülay, bu kez özel repertuar ile sevgililer için söylüyor. Tülay'ın şarkılarının yanı sıra mum ışığında servis edilecek Meos lezzetleri ve şefin özel tatlısı sevgililer gününe bambaşka bir keyif katacak.Tazeliğin ve doğallığın ön planda tutulduğu Meos Balık’ta, mevsimine göre hazırlanan mezelerinin yanı sıra Girit Ezmesini, Okyanus Lokumunu, Karidesli Mantıyı, Akkız Tavayı, Karidesli Deniz Fasulyesini, ahtapot, kalamar ve baby karides gibi pek çok lezzeti afiyetle yiyebilirsiniz. Farklı meze çeşitleri ve ara sıcakların yanı sıra mevsim balıkları ise şefin iştah kabartan sunumu ile sofraya taşınıyor.Romantik Sevgiler Günü için Meos Balık sizleri bekliyor.Rezervasyon için;Meos Balık0212 663 87 62