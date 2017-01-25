Sevgililer Günü'nde muhteşem düet!

Palladium'da bir ilk! Bağdat şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Ayla Çelik ve pop müziğin ünlü ismi Gökhan Tepe, muhteşem bir organizasyonda hayranlarının karşısına çıkıyor.

Alışveriş - 25 Ocak 2017 11:08
Sevgililer Günü'nde muhteşem düet!
Birlikte yaptıkları Aynalı Dolap isimli şarkılarıyla yıla damga vuran ikili, Sevgililer Günü organizasyonunda 12 Şubat Pazar günü Palladium Alışveriş Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor.

Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşecek mini konser ve imza gününde hayranlarının karşısına çıkacak ikili, Palladium ziyaretçileri için özel sürprizler hazırladı.Yılın en romantik şarkısına imza atan Gökhan Tepe ve Ayla Çelik, şarkılarını bu kez sevgililer için söyleyecek.Şarkılarının yanı sıra, soruları yanıtlayıp imza da dağıtacak olan Gökhan Tepe ve Ayla Çelik'le bol sürprizli Sevgililer Günü etkinliğini kaçırmayın.
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