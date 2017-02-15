“Sevgilime Göz Kulak Ol” oyununun galası yapıldı!

14 Şubat Salı akşamı Tiyatro Kedi’nin yeni oyunu “Sevgilime Göz Kulak Ol”un galası yapıldı.

Kültür-Sanat - 15 Şubat 2017 11:48
“Sevgilime Göz Kulak Ol” oyununun galası yapıldı!
Haldun Dormen’in yönettiği, Aydan Şener, Deniz Arcak ve Bülent Alkış’ın rol aldığı oyunun galasına; Ecem Akbin, Melis Tuğba Türk, Yunus Günçe, Can Gürzap, Cihat Tamer, Çiğdem Tunç, Nevra Serezli, Murat Serezli, Suzan Avcı, Tuna Kiremitçi, Gamze Elgin gibi birçok ünlü isim katıldı.

Sevgilime Göz Kulak Ol, 1900'lerin başında, güzel, çapkın, neşeli Amelie’nin ve hayranlarının öyküsünü anlatıyor. Komedinin hareketli bir türü olan “fars”ın yaratıcısı ve usta kalemi Georges Feydau tarafından kaleme alınan oyun, bir komedi klasiği olarak kabul ediliyor.

İŞTE GALADAN GÖRÜNTÜLER:
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