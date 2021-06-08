'Sevgilisi dolandırıcı' iddialarına Şeyma Subaşı'ndan yanıt!

Şeyma Subaşı’nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi’nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü. Subaşı iddialara tepki gösterdi:“Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor.”Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’na evlilik teklif ederken taktığı yüzüğün 800 bin TL olduğu yazılmış, bunun üzerine Subaşı yüzüğün markasını açıklamış ve gerçek fiyatın 998 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Subaşı, maddi konularla ilgili haberlere sinirlendiğini söyledi:“Vallahi çok sinirleniyorum. ‘800 bin TL’ye aldı yüzüğü’ yazmışlardı. ‘Aşkım böyle yazmışlar’ dedim, ‘Bari dolar yazsalardı’ deyip güldü. Ben de ‘Yazabilir miyim?’ diye sordum, ‘İstediğini yaz’ dedi.”