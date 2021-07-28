Sevgilisinden Derya Şensoy'a sanal tektaş

Oyuncu Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu ile 3 yıllık ilişkisine Temmuz 2020'de nokta koymuş, eylülde flört etmeye başladığı Kerem Kanık'tan kısa sürede ayrılmıştı. Mayıstan beri de Tekirdağlı genç iş insanı Celal Can Algül ile birlikte.

28.07.2021 17:50 Magazin

Sevgilisinden Derya Şensoy'a sanal tektaş Derya Şensoy, çekimleri Riva'da gerçekleşen ve başrolünde olduğu 'Sonsuza Dek Nedime' filminden gelinlikti bir fotoğrafını dün sosyal medya hesabından paylaştı.

Celal Can Algül, sevgilisinin yayınladığı karenin altına üç tane tektaş emolojisiyle yorum bıraktı. Derya Şensoy da iş insanı aşkına kalpli teşekkür etti.

YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: