Derya Şensoy, çekimleri Riva'da gerçekleşen ve başrolünde olduğu 'Sonsuza Dek Nedime' filminden gelinlikti bir fotoğrafını dün sosyal medya hesabından paylaştı.
Celal Can Algül, sevgilisinin yayınladığı karenin altına üç tane tektaş emolojisiyle yorum bıraktı. Derya Şensoy da iş insanı aşkına kalpli teşekkür etti.
Sevgilisinden Derya Şensoy'a sanal tektaş
Oyuncu Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu ile 3 yıllık ilişkisine Temmuz 2020'de nokta koymuş, eylülde flört etmeye başladığı Kerem Kanık'tan kısa sürede ayrılmıştı. Mayıstan beri de Tekirdağlı genç iş insanı Celal Can Algül ile birlikte.
28.07.2021 17:50 Magazin