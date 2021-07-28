Sevgilisinden Derya Şensoy'a sanal tektaş

Derya Şensoy, çekimleri Riva'da gerçekleşen ve başrolünde olduğu 'Sonsuza Dek Nedime' filminden gelinlikti bir fotoğrafını dün sosyal medya hesabından paylaştı.Celal Can Algül, sevgilisinin yayınladığı karenin altına üç tane tektaş emolojisiyle yorum bıraktı. Derya Şensoy da iş insanı aşkına kalpli teşekkür etti.