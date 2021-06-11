Sevgilisinden Nilperi Şahinkaya'ya: "Öpecek yanak bırakmamışlar"

Nilperi Şahinkaya, Aynen Aynen isimli mini dizide Uraz Kaygılaroğlu'yla kamera karşısına geçiyordu. Fakat Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisinin çekimleri nedeniyle Muğla'ya gidince projeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Oyuncunun vedasının ardından da kadroya Şahinkaya'nın yakın arkadaşı Kerem Bürsin dahil olmuştu.Aynen Aynen ekibi dizinin yeni sezon hazırlıkları için bir araya geldi. Uraz Kaygılaroğlu da sete gelerek eski çalışma arkadaşlarına sürpriz yaptı.Nilperi Şahinkaya da Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu'yla verdiği pozları Instagram'a yükledi. Paylaşımına 'Kusura bakma Türkiye bugün benim günüm' notunu düşen 33 yaşındaki Şahinkaya'nın sevgilisinden gelen yorum sosyal medyada gündem oldu.Sevgilisi Nilperi Şahinkaya'yı rol arkadaşlarının öptüğü kareye yorum yapan Emre Yusufi, "Öpecek yanak bırakmamışlar" yorumu herkesi güldürdü.