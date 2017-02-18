Sevgilisini Moskova'ya götürmüş!

Alina Boz ve sevgilisi Burak Yörük Moskova'ya tatile gitmiş.

Dedikodu - 18 Şubat 2017 18:06
Sevgilisini Moskova'ya götürmüş!
Star TV'deki 'Paramparça'nın yıldızı Alina Boz'un annesi Rus, babası Bulgar göçmeni Türk. Posta'nın haberine göre Alina Boz geçtiğimiz günlerde 1 yıldır birlikte olduğu Burak Yörük'ü Rusya'ya götürmüş. Moskova'da doğup büyüdüğü yerleri gezdirmiş. Sevgililer 2 gün tatil yapıp İstanbul'a dönmüş..
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Bağlantılar: Alina Boz, Burak Yörük

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Sevgilisini Moskova'ya götürmüş!