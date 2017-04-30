Sevgilisinin ailesiyle kaynaştı!

Magazin - 30 Nisan 2017 15:29

Uzun zamandır Zeynep Oymak ile ilişki yaşayan Urgancıoğlu, Bebek Kahve'de sevgilisinin ailesiyle vakit geçirdi. Oymak'ın annesinin doğum gününü kutladıklarını söyleyen ünlü oyuncu, aileyle sıcak bir ilişki kurmuş gibi görünüyordu. Mekandan sevgilisiyle birlikte çıkan Urgancıoğlu, sorulara kısa yanıtlar vererek hızla arabasına binip uzaklaştı.KAYNAK: sabah.com.tr