Sevgilisinin ailesiyle kaynaştı!

Yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Magazin - 30 Nisan 2017 15:29
Sevgilisinin ailesiyle kaynaştı!
Uzun zamandır Zeynep Oymak ile ilişki yaşayan Urgancıoğlu, Bebek Kahve'de sevgilisinin ailesiyle vakit geçirdi. Oymak'ın annesinin doğum gününü kutladıklarını söyleyen ünlü oyuncu, aileyle sıcak bir ilişki kurmuş gibi görünüyordu. Mekandan sevgilisiyle birlikte çıkan Urgancıoğlu, sorulara kısa yanıtlar vererek hızla arabasına binip uzaklaştı.


KAYNAK: sabah.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kaan Urgancıoğlu

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "Estetikle çirkinleşen tek kadın"
  • Amanda Cerny'den bir olay paylaşım daha
  • 3 ayda tam 22 kilo verdi
  • Galaya ünlü akını
  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!

"Estetikle çirkinleşen tek kadın"

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tolga Karel: Türkiye'ye dönmem!
  • Demet Şener'in arkadaşı evli çıktı!
  • Aleyna'dan estetik açıklaması!
  • Hande ve Bensu da koştu!
  • "Kazadan sonra hayatım değişti!"
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Gülşen’den Tarkan’a “Çay Simit”
  • Tatili de Hadise!
  • 17'lik Aleyna Tilki estetik yaptırdı!
  • Hayat Şarkısı'na 3 yeni isim!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Burçin Terzioğlu'ndan aşk paylaşımı
  • Kısmetse Olur yayından kaldırıldı!
  • Evlilik programları yasaklandı!
  • Kenan İmirzalıoğlu'na kar ettiren satış!
  • Selim Erdoğan 'sadece içiciyim' dedi ama..
  • Aleyna Tilki'nin ilk halk konseri!
  • Selim Erdoğan tutuklanınca 300 bin liralık dizi çöpe gitti
  • Ozan ve Ece Doğulu'nun yakalanma kavgası
Burçin Terzioğlu'ndan aşk paylaşımı