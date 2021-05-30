Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evleniyor!

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutlu haberi duyurdu. Erbulak, sevgilisi Volkan Cengen ile evlilik yolunda ilk adımı attı.Oyuncu, Cengen’le çekilen karesinin altına esprili bir not da düştü:“Gençler birbirlerini görmüş beğenmiş. Ailemiz büyüdü.” Erbulak’ın oyuncu yeğeni Dağhan Külegeç de “Düğün 21 Haziran’da”