Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutlu haberi duyurdu. Erbulak, sevgilisi Volkan Cengen ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Oyuncu, Cengen’le çekilen karesinin altına esprili bir not da düştü:
“Gençler birbirlerini görmüş beğenmiş. Ailemiz büyüdü.” Erbulak’ın oyuncu yeğeni Dağhan Külegeç de “Düğün 21 Haziran’da”
Sevinç Erbulak ile Volkan Cengen evleniyor!
Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak, evlilik yolunda ilk adımı attı. Mühendis sevgilisi Volkan Cengen’le aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanan Erbulak'ın düğün tarihi belli oldu. İşte detaylar...
30.05.2021 00:06 Magazin