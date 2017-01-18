Sevişirken ne düşünüyorsunuz?

Erkekler seks sırasında birbirinden farklı şeyler düşünebilir. İşte detaylar...

Gecce Erkek - 18 Ocak 2017 19:39

Yapılan araştırmaya göre seks sırasında erkeklerin beyninden çok farklı şeyler geçiyor. Sevişme esnasında erkeklerin aklından en çok geçen soru, karşısındaki kadının orgazm olup olmadığı. Seksi bir zafer olarak algılayan erkek beyni, partnerinin orgazm olmasını istiyor.



Erkeklerin aklından geçen bir diğer konu ise duş! Ama yanlış anlamayın; öyle ilk akla gelen duş değil. Erkeklerin bir çoğu sevişme esnasında, daha önceden duş almış olmayı diliyor...



Erkeklerin aklından geçen sorular arasında; "Bunu nereden öğrendi acaba?", "Bir şey söylemem gerekiyor mu?", "Memnun kaldı mı?" gibi klişeler de yer alıyor.

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