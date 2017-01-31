Sevişmek için yeni bahanemiz!

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Hafızası zayıf olanları yoldan çıkaracak bir iddia: 'Seks yaparak güçlü bir hafızaya sahip olabilirsiniz!'

Cinsellik - 31 Ocak 2017 11:14

Dünya Hafıza Şampiyonu çok konuşulacak bir iddiada bulundu. O iddiaya göre hafızayı geliştirmenin yollarından biri de seksi düşünmek. Bu ilginç iddianın sahibi Dünya Hafıza Şampiyonu 32 yaşındaki Ed Cooke. Ona göre sekse dair düşüncelerin ve imgelerin bir şeyi hatırlamakta yardımcı oluyor.



Cooke'a göre eğer bir şeyi hatırlamak istiyorsanız o konuyu seksle bağdaştırın. İşte o zaman hatırlamak istediğiniz şeyi asla unutamazsınız. Cooke, eski çağlarda politikacıların, halka karşı konuşma yaparlarken metinleri hatırlamak için zihinlerinde böyle bir bağ kurduklarını belirtiyor. Ayrıca şiddet, küfür gibi şeyler de yine seksle aynı etkiyi yapabiliyor. Yani hatırlamayı kolaylaştırıyor.



McGill Üniversitesi araştırmacıları yaşları 18 ile 29 arasında değişen 78 kadının cinsel davranışları ve diğer yaşamsal faktörler hakkında bir anket yaptı. Daha sonra bu kadınlardan, rastgele kelimeleri ve yüz fotoğraflarını ezberlemeleri istendi. Katılımcılar, karışık halde verilen fotoğraflar ve kelimeler arasından onlara daha önce gösterilenleri tespit etti.



Sonuçları analiz eden araştırmacılar, ankette daha fazla penil-vajinal seks yaptığını belirten kadınların diğerlerine oranla testte daha iyi sonuçlar elde ettiğini belirledi.

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