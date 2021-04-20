Şevket Çoruh'a eğlenceli tuzak!

Yönetmenliğini Emre Bahadır Çırakoğlu üstlendiği ‘N Kuşağı’, dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. ‘N Kuşağı’, üniversiteli ve işsiz dört gencin YouTuber olma mücadelesini eğlenceli bir dille anlatıyor. Dizinin ilk bölümüne, ‘N Kuşağı’ ekibinin Şevket Çoruh’a kurduğu eğlenceli tuzak damga vurdu!Başrollerini Naz Çağla Irmak, Alper Baytekin, Ezgi Gönültaş, Bora Ecer’in paylaştığı yapımda; Şevket Çoruh, Sarp Bozkurt, Sarp Levendoğlu, Hande Katipoğlu ve Derya Şensoy gibi sürpriz isimler de izleyici karşısına çıkacak.‘N Kuşağı’ ilk bölümüyle YouTube platformunda seyircisi ile buluştu.