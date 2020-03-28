Şevval Sam: "Bu dönemin kahramanı sizlersiniz.."

Şevval Sam’dan takipçilerine çağrı: “Sanatın iyileştirici gücünden yararlanalım...”

Şevval Sam uyardı: "Evde kal Türkiye"

'Yasak Elma' dizisinde canlandırdığı 'Ender' karakteriyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam, dizi setlerinin iptal olmasının ardından kendisini evinde karantinaya aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kalın" uyarılarını dikkate alan güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına seslendi. "Bu dönemin kahramanı sizlersiniz" diyen Şevval Sam, "Bütün sağlık emekçilerine gönülden teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız...” ifadelerini kullandı.