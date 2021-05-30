Şevval Sam, Eda Ece'ye poz verdi: “Bir bikinili fotoğrafım..."

Fenomen dizi "Yasak Elma"nın yıldızları tatilde de birbirlerinden ayrılamadı. Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu birlikte tekne turuna çıktı. 5 kadın kiraladıkları teknede denizin ve güneşin keyfini sürerken sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.Şevval Sam da Eda Ece'ye verdiği bir pozu Instagram'dan paylaştı. Sam, paylaşımına “Bir bikinili fotoğrafım benim de olmasın mı?” notunu yazdı.İşte o kare: