Şevval Sam İstanbul defterini kapattı

Magazin - 08 Mayıs 2017 13:39

Bodrum Masalı’ dizi ekibi düzenlediği ‘Yaza Merhaba’ partisine katıldı. 500 davetlinin yer aldığı geccede Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe zeybek şovu yaparken, Şevval Sam ve Dilan çiçek Deniz de şarkılar söyledi. Sahne öncesi konuşan Sam, Bodrum’a yerleştiğini açıkladı. Tabiatın içinde olmayı tercih ettiğini anlatan şarkıcı, “Burası İstanbul defterini kapatmama vesile oldu. Bodrum’a yerleşmeye karar verdim. Doğası beni çekti. En büyük lüksüm, yan komşumdan aldığım yumurta ve süt oldu” dedi.Kaynak:milliyet.com.tr