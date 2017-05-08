Bodrum Masalı’ dizi ekibi düzenlediği ‘Yaza Merhaba’ partisine katıldı. 500 davetlinin yer aldığı geccede Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe zeybek şovu yaparken, Şevval Sam ve Dilan çiçek Deniz de şarkılar söyledi. Sahne öncesi konuşan Sam, Bodrum’a yerleştiğini açıkladı. Tabiatın içinde olmayı tercih ettiğini anlatan şarkıcı, “Burası İstanbul defterini kapatmama vesile oldu. Bodrum’a yerleşmeye karar verdim. Doğası beni çekti. En büyük lüksüm, yan komşumdan aldığım yumurta ve süt oldu” dedi.
Kaynak:milliyet.com.tr
Şevval Sam İstanbul defterini kapattı
Şevval Sam, ‘Bodrum Masalı’ dizisindeki rol arkadaşı Nejat İşler gibi İstanbul’dan taşınmaya karar verdiğini söyledi.Magazin - 08 Mayıs 2017 13:39
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