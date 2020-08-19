Şevval Sam'dan Ozan Güven'e tepki!

Şevval Sam önceki gecce Bebek'teydi. Bir otelde arkadaşlarıyla yemek yiyen oyuncu çıkışta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıl hapsi istenen Ozan Güven hakkında önce yorum yapmak istemeyen Sam, ardından “Kadına şiddet uygulayan birisiyle aynı filmde oynamam” diyerek tavrını ortaya koydu.Şevval Sam, şiddetin ilkel insanların başvurduğu bir yöntem olduğunu, bunun da eğitim ve farkındalıkla önüne geçilebileceğinin altını çizerek, sinema ve dizilerdeki şiddet sahneleriyle ilgili olarak sinema ve dizilerde insan hikayelerinin anlatıldığını, insanların buna özenmesinin ise toplumun bir eğitim sorunu olduğunu söyledi.Sam, "Ben şiddetin karşısındayım. Ayrıca kitleler önündeki insanlar bu konudaki sözlerine çok dikkat etmeli. İnsan olan herkes dikkat etmeli.” sözleriyle de Güven'e destek veren Halit Ergenç'e göndermede bulundu.