Sexte alışkanlıkları yıkın!

Cinsel hayatınızda değişikler istiyorsanız bu önerilere kulak verin!

Cinsellik - 29 Nisan 2017 13:08

1. Misyoner olun



Bir kadın küçük manevra ile şaşırtıcı vuruşlar ve dokunuşlarla hem kendinin hem de erkeğinin orgazm olmasını sağlayabilir. Bunu nasıl yapacağınız ise şöyle; Cinsel organı az ya da çok yatay hareketlerle göğsünüze sürtebilirsiniz. Cinsel birleşme sırasında eğlenceli hareketler yapabilirsiniz.



2. Çinko alın



Deniz ürünleri, kabak çekirdeği, yumurta, ıspanak gibi gıdalar cinsel gücü artırdığı için çinko tüketimi çok faydalıdır. Eğer karşı cinse karşı dayanılmaz olmak istiyorsanız seks hormanlarını güçlendirin.



3. Skor tutmak



Çiftler karşılıklı olarak konuşarak seks ilişkilerinin gücünü daha da artırabilirler. Birbilerine isteklerini sorarak ve konuşarak daha güzel boyuta getirebilirler. Her ilişki sonrası zamanı hesaplayarak ve kaç kere yaptıklarını söyleyerek daha da motive olurlar.



4. Seks sonrası ’seni seviyorum’



Seks araştırmaları sonucunda, uzun vadeli ilişki yaşayan çiftlerde kelimelerle sevgisini ifade etmek çok önemli ve ilşki boyutunu güçlendirdiği kanıtlanmış. Cinsel ilişki sonrası kadın veya erkek birbirlerine ’seni seviyorum’ dediğinde, çiftler seks sonrası bile çok mutlu oluyorlar, bağlılıkları artıyor.



5. Bakışlarınızla seksi ifade edin



Fiziksel, duygusal ve ruhsal boyutta gözler her iki taraf içinde çok önemlidir. Sevişirken veya seks yaparken bakışlar birleşmeyi orgazmı daha çok etkiler. Sekse başlamadan önce sevgilinizin gözlerinin için 5 dakika kışkırtıcı bir şekilde bakın ve bakmaya öpüşerek devam edin. Zevk noktalarının en iyi uyarıcıları bakışlar. Ve seksten sonra da gözlerine derin bir şekilde bakmaya devam edin ve patlayıcı orgazmı göreceksiniz.



6. Hızlı seksi deneyin



Çok yoğunsunuzdur belki fakat bu sizin sekse zaman ayıramayacağınız anlamına gelmez. Yoğun iş temponuz içinde dahi seks yapabilirsiniz. Bunun en iyi yolu hızlı ateşli seksi denemek. Ateşli seks için fırsatlar yaratıp daha zevkli hale getirin.



Kaynak:Milliyet.com.tr

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