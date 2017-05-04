Bu sırada çok sevdiği yakın bir dostunun da hayatını kaybettiğini öğrenen Şeyla Gülman Niyego, en yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. “Her şeye rağmen hayat devam ediyor güçlü olmak lazım” diyen Şeyla Gülman Niyego, gücünü yeni doğan torunundan aldığını belirtti. Şeyla Gülman Niyego, bir giyim mağazasında alışverişine devam etti. Ardından bir kitapevinden sevdiği yazarların kitaplarını satın alarak alışverişini tamamladı.
Şeyla Gülman Niyego'nun AVM turu!
İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Kemal Gülman’ın kızı ve işadamı Murat Niyego’nun zarif eşi Şeyla Gülman Niyego, Akmerkez’de görüntülendi.Alışveriş - 04 Mayıs 2017 12:38
Şeyla Gülman Niyego, her zaman olduğu gibi enerjisi yüksek gözükse de bir yandan mutlu, bir yandan da üzgün olduğunu söyledi. Amerika’da yaşayan kızının ikinci kez anne olmasından ve kızının yanına giderek ona destek olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Şeyla Gülman Niyego, annesi rahatsızlanınca panik yaparak soluğu İsrail’de, annesinin yanında almış.
Bu sırada çok sevdiği yakın bir dostunun da hayatını kaybettiğini öğrenen Şeyla Gülman Niyego, en yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. “Her şeye rağmen hayat devam ediyor güçlü olmak lazım” diyen Şeyla Gülman Niyego, gücünü yeni doğan torunundan aldığını belirtti. Şeyla Gülman Niyego, bir giyim mağazasında alışverişine devam etti. Ardından bir kitapevinden sevdiği yazarların kitaplarını satın alarak alışverişini tamamladı.
Bu sırada çok sevdiği yakın bir dostunun da hayatını kaybettiğini öğrenen Şeyla Gülman Niyego, en yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. “Her şeye rağmen hayat devam ediyor güçlü olmak lazım” diyen Şeyla Gülman Niyego, gücünü yeni doğan torunundan aldığını belirtti. Şeyla Gülman Niyego, bir giyim mağazasında alışverişine devam etti. Ardından bir kitapevinden sevdiği yazarların kitaplarını satın alarak alışverişini tamamladı.
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