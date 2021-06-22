Şeyma Subaşı açıkladı: "Hamileyim ve evlenmiyorum!"

Şeyma Subaşı yaklaşık iki hafta önce Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almıştı. Ünlü fenomen düğün hazırlıklarını da Instagram'dan paylaşmıştı ve Subaşı'nın hamile olduğu iddiaları da magazin sayfalarında yer almıştı.O dönem “Kesinlikle hamile değilim. Evlenmeden olmaz zaten” diyen Şeyma Subaşı bu kez hamile olduğunu açıkladı. Düğünü de ertelediklerini belirten Subaşı şöyle yazdı:“Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım."