Şeyma Subaşı aldatıldı mı? Olay görüntülere ilk açıklama...

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile birliktelik yaşayan Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada çıkan görüntülerin ardından ihanete uğradığı iddia edildi. İhanet iddiasıyla kısa sürede magazin gündemine oturan Senia'dan ilk açıklama geldi.Magagenius isimli magazin sayfasının iddiasına göre İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'yı bir Türk kızıyla aldattı. İtalyan DJ Guido Senia'nın Dubai'de S.B. isminde bir Türk kızı ile gecce kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği anlar sosyal medyada yayıldı.Hakkında çıkan haberlere sessiz kalamayan Senia, bir Instagram haber sayfasının kendisiyle alakalı haberine şu cevabı verdi:-"Benimle fotoğraf çekmek isteyen bir hayran. Aman tanrım çocuklar nasıl aptal olabiliyorsunuz? Saygı lütfen."