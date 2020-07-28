Şeyma Subaşı ayrılık iddialarına isyan etti!

Elif Dürüst’ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Şeyma Subaşı, fotoğrafa ‘My love’ yazmıştı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan ‘Sevgili’ iddiaları da yeniden gündeme gelmişti ve Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı ileri sürülmüştü.Subaşı, ortaya atılan iddiaları Instagram hesabının hikaye bölümünden şu sözlerle yalanladı:Öte yandan Şeyma Subaşı, hakkında çıkan haberlerin ardından sevgilisi Guido Senia ile olan fotoğrafını da paylaştı.