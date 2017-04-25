Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!

Magazin - 25 Nisan 2017 12:57

Acun Ilıcalı'dan evlilik açıklaması!

Şeyma Subaşı'ndan evlilik itirafı!

Şeyma Subaşı'na 'oy' tepkisi

Geçtiğimiz yıl Zeynep Ilıcalı ile olan evliliğini noktalayan Acun Ilıcalı, Eylül ayında Şeyma Subaşı ile evleneceğini açıklamıştı. Instagram'ı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı bu sabah Acun Ilıcalı ile ilişkisinin ilk başladığı yıllardan bir fotoğraf yayınladı. 2010 yılında Cannes'ta çekilmiş fotoğrafı takipçileri ile paylaşan Subaşı, fotoğrafın altına "içimden geldi" şeklinde bir not düştü.