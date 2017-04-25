Şeyma Subaşı geçmişe götürdü!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile 2010 yılında çektirdiği bir fotoğrafı "İçinden geldi" notuyla takipçileri ile paylaştı.

Magazin - 25 Nisan 2017 12:57
Geçtiğimiz yıl Zeynep Ilıcalı ile olan evliliğini noktalayan Acun Ilıcalı, Eylül ayında Şeyma Subaşı ile evleneceğini açıklamıştı. Instagram'ı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı bu sabah Acun Ilıcalı ile ilişkisinin ilk başladığı yıllardan bir fotoğraf yayınladı. 2010 yılında Cannes'ta çekilmiş fotoğrafı takipçileri ile paylaşan Subaşı, fotoğrafın altına "içimden geldi" şeklinde bir not düştü.

Acun Ilıcalı'dan evlilik açıklaması!

Acun Ilıcalı'dan evlilik açıklaması!




Şeyma Subaşı'ndan evlilik itirafı!

Şeyma Subaşı'ndan evlilik itirafı!



Şeyma Subaşı'na 'oy' tepkisi

Şeyma Subaşı'na 'oy' tepkisi
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