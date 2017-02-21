Şeyma Subaşı: hem sevgilim hem de en yakın arkadaşım

Magazin - 21 Şubat 2017 16:20

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan evlilik itirafı

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Şeyma Subaşı Survivor Adası'ndan olay bir paylaşımda bulundu.Miami ve Dominik arasında mekik dokuyan Şeyma Subaşı zaman zaman da Survivor parkurlarında oyun oynuyor.Bugün parkurda oynadıkları oyun sonrasında Acun Ilıcalı ile galibiyet sevinci yaşadıkları bir kareyi paylaşan Şeyma Subaşı fotoğrafın altına "Güldüren erkek + gülen kadın❤️ o benim hem sevgilim hem de en yakın arkadaşım" notunu yazdı.