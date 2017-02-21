Şeyma Subaşı: hem sevgilim hem de en yakın arkadaşım

Şeyma Subaşı'dan olay Acun Ilıcalı paylaşımı geldi.

Magazin - 21 Şubat 2017 16:20
Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Şeyma Subaşı Survivor Adası'ndan olay bir paylaşımda bulundu.

Miami ve Dominik arasında mekik dokuyan Şeyma Subaşı zaman zaman da Survivor parkurlarında oyun oynuyor.

Bugün parkurda oynadıkları oyun sonrasında Acun Ilıcalı ile galibiyet sevinci yaşadıkları bir kareyi paylaşan Şeyma Subaşı fotoğrafın altına "Güldüren erkek + gülen kadın❤️ o benim hem sevgilim hem de en yakın arkadaşım" notunu yazdı.


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