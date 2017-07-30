Şeyma Subaşı ile Aslışah Alkoçlar'ın arası mı açıldı?

Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisinin yakın arkadaşı Aslışah Alkoçlar ile arasının açılmasına neden olduğu iddia edildi.

Magazin - 30 Temmuz 2017 17:00
Şeyma Subaşı ile Aslışah Alkoçlar'ın arası mı açıldı?
Acun Ilıcalı ile Eylül ayında St. Tropez'de nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı'nın Mikonos'ta düzenlediği bekarlığa veda partisi yakın arkadaşı Aslışah Alkoçlar ile arasının açılmasına neden oldu.

İddialara göre Şeyma Şubaşı, daha önce Esat Yontuç ile birlikte olan Aslışah Alkoçlar ile Burcu Esmersoy'u bu mutlu gününde gerginlik yaşanmasın diye yan yana getirmek istemedi. Partiye Burcu Esmersoy'u davet eden Şeyma Subaşı, Aslışah Alkoçlar'ı liste dışı bıraktı.

Bekarlığa veda partisinde yaşanan davet krizinin iki güzelin arasını açtığı ve artık görüşmedikleri öğrenildi.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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