Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile doludizgin aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyetik fenomen bu kez Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıkladı.
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evleniyor!
Şeyma Subaşı, bir süredir kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İspanya’nın İbiza adasında tatil yapıyor. Subaşı, son olarak kendisine pahalı bir Anneler Günü jesti yapan Mısırlı milyarder sevgilisi Alsaloussi ile evleneceğini açıkladı.
10.05.2021 17:33 Sosyete