Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evleniyor!

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile doludizgin aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyetik fenomen bu kez Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıkladı.